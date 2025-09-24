Cinzia Pinna ritrovata senza vita in un casolare di Emanuele Ragnedda la donna scomparsa a Palau l' uomo ha confessato l' omicidio
Il cadavere della donna è stato trovato in un casolare ad Arzachena appartenente proprio all'imprenditore È stata ritrovata senza vita Cinzia Pinna, la donna scomparsa a Palau. La 33enne è stata trovata nel casolare dell'imprenditore di Arzachena Emanuele Ragnedda, arrestato con l'accusa di o. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
