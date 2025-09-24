Cinzia Pinna Ragnedda confessa l' omicidio | il corpo della donna trovato nel suo casolare Un 26enne indagato per occultamento di cadavere
C'è un fermato per l'omicidio di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo di cui non si hanno notizie dalla sera dell'11 settembre scorso. Il fermato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda confessa: fermato per omicidio, il corpo in un casolare tra Arzachena e Palau; Cinzia Pinna scomparsa in Sardegna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda confessa l'omicidio. In corso le ricerche del corpo; Caso Cinzia Pinna: nuovo sviluppo nell'inchiesta, ascoltato l'imprenditore Ragnedda.
