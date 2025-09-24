Cinzia Pinna imprenditore fermato confessa l' omicidio In corso le ricerche del corpo | Chi è Ragnedda | le sue bottiglie da 1.500 euro

Xml2.corriere.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 33enne è sparita l'11 settembre. L'ultima volta è stata vista a Palau, in compagnia di Emanuele Ragnedda, indagato per omicidio, e di un 26enne milanese, indagato per occultamento di cadavere. Ragnedda è sotto interrogatorio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

cinzia pinna imprenditore fermato confessa l omicidio in corso le ricerche del corpo chi 232 ragnedda le sue bottiglie da 1500 euro

© Xml2.corriere.it - Cinzia Pinna, imprenditore fermato confessa l'omicidio. In corso le ricerche del corpo | Chi è Ragnedda: le sue bottiglie da 1.500 euro

In questa notizia si parla di: cinzia - pinna

Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici

Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici

Cinzia Pinna scomparsa in Gallura: indagato per femminicidio imprenditore del vino. Era in fuga: fermato; Scomparsa di Cinzia Pinna, fermato noto imprenditore di vini dopo una fuga in gommone: è accusato di omicidio; Donna scomparsa in Gallura: in caserma un noto imprenditore del vino.

cinzia pinna imprenditore fermatoScomparsa di Cinzia Pinna, fermato noto imprenditore di vini dopo una fuga in gommone: è accusato di omicidio - In queste ore i Ris stanno effettuando accertamenti in un casolare di sua proprietà a Palau. Segnala ilfattoquotidiano.it

cinzia pinna imprenditore fermatoCinzia Pinna scomparsa da Palau, Emanuele Ragnedda fermato per omicidio: aveva tentato la fuga in barca, poi si era nascosto nella villa di famiglia - C'è un fermato per l'omicidio di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo di cui non si hanno notizie dalla sera dell'11 settembre scorso. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cinzia Pinna Imprenditore Fermato