Cinzia Pinna imprenditore fermato confessa l' omicidio Ha detto dove si trova il corpo | Chi è Ragnedda | le sue bottiglie da 1.500 euro

La 33enne è sparita l'11 settembre. L'ultima volta è stata vista a Palau, in compagnia di Emanuele Ragnedda. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Emanuele Ragnedda, l'imprenditore vitivinicolo di 41 anni che era stato indagato per la scomparsa nel nord Sardegna di Cinzia Pinna, ha confessato l'omicidio.

In queste ore i Ris stanno effettuando accertamenti in un casolare di sua proprietà a Palau.

