Cinzia Pinna imprenditore fermato confessa l' omicidio Ha detto dove si trova il corpo | Chi è Ragnedda | le sue bottiglie da 1.500 euro
Sardegna La scomparsa di Cinzia Pinna, 33 anni, sparita l'11 settembre. Fermato un noto imprenditore del vino, Emanuele Ragnedda. Stava tentando di fuggire in barca. La cronaca di @SimoneZazzera
Sono due le persone indagate per la vicenda della scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui si sono perse le tracce dalla sera dell'11 settembre a Palau, in Gallura.
Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda confessa: fermato per omicidio, il corpo in un casolare nelle sue tenute di vino ad Arzachena - Emanuele Ragnedda, l'imprenditore vitivinicolo di 41 anni che era stato indagato per la scomparsa nel nord Sardegna di Cinzia Pinna, ha confessato l'omicidio. Lo riporta leggo.it
Scomparsa di Cinzia Pinna, fermato noto imprenditore di vini dopo una fuga in gommone: è accusato di omicidio - In queste ore i Ris stanno effettuando accertamenti in un casolare di sua proprietà a Palau. ilfattoquotidiano.it scrive