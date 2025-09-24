Cinzia Pinna Emanuele Ragnedda confessa | fermato per omicidio si cerca il corpo

Emanuele Ragnedda, l'imprenditore vitivinicolo di 41 anni indagato per la scomparsa in Sardegna di Cinzia Pinna, ha confessato. Lo riporta l'agenzia Adnkronos. L'uomo era stato portato. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda confessa: fermato per omicidio, si cerca il corpo

Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

$Sardegna La scomparsa di Cinzia Pinna, 33 anni, sparita l’11 settembre. Fermato un noto imprenditore del vino, Emanuele Ragnedda. Stava tentando di fuggire in barca. La cronaca di @SimoneZazzera - X Vai su X

Sono due le persone indagate per la vicenda della scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui si sono perse le tracce dalla sera dell'11 settembre a Palau, in Gallura. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Scomparsa Cinzia Pinna, fermato per omicidio Emanuele Ragnedda: l’imprenditore si stava allontanando in barca - Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vinicolo di Arzachena, è stato fermato dai Carabinieri, con il supporto della Guardia costiera, mentre tentava di allontanarsi in barca. Riporta fanpage.it

Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda confessa: fermato per omicidio, si cerca il corpo - Emanuele Ragnedda, l'imprenditore vitivinicolo di 41 anni indagato per la scomparsa in Sardegna di Cinzia Pinna, ha confessato. Scrive leggo.it