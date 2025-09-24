Cinzia Pinna Emanuele Ragnedda confessa | fermato per omicidio il corpo in un casolare tra Arzachena e Palau

Emanuele Ragnedda, l'imprenditore vitivinicolo di 41 anni indagato per la scomparsa in Sardegna di Cinzia Pinna, ha confessato. Lo riporta l'agenzia Adnkronos. L'uomo era stato portato.

Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l'ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici

Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici

