Cinzia Pinna Emanuele Ragnedda confessa | fermato per omicidio il corpo in un casolare tra Arzachena e Palau

Leggo.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emanuele Ragnedda, l'imprenditore vitivinicolo di 41 anni indagato per la scomparsa in Sardegna di Cinzia Pinna, ha confessato. Lo riporta l'agenzia Adnkronos. L'uomo era stato portato. 🔗 Leggi su Leggo.it

Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici

Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici

Emanuele Ragnedda ha confessato il delitto di Cinzia Pinna; Cinzia Pinna scomparsa in Sardegna, fermato l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda: «Stava tentando di fuggire su una barca»; Scomparsa Cinzia Pinna: fermato imprenditore Emanuele Ragnedda. Indagato anche un 26enne.

cinzia pinna emanuele ragneddaScomparsa Cinzia Pinna, fermato per omicidio Emanuele Ragnedda: l’imprenditore si stava allontanando in barca - Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vinicolo di Arzachena, è stato fermato dai Carabinieri, con il supporto della Guardia costiera, mentre tentava di allontanarsi in barca. Riporta fanpage.it

cinzia pinna emanuele ragneddaCinzia Pinna scomparsa da Palau, Emanuele Ragnedda fermato per omicidio: aveva tentato la fuga in barca, poi si era nascosto nella villa di famiglia - C'è un fermato per l'omicidio di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo di cui non si hanno notizie dalla sera dell'11 settembre scorso. Secondo msn.com

