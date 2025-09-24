Cinzia Pinna Emanuele Ragnedda confessa | fermato per omicidio il corpo in un casolare nelle sue tenute di vino ad Arzachena
Emanuele Ragnedda, l'imprenditore vitivinicolo di 41 anni che era stato indagato per la scomparsa in Sardegna di Cinzia Pinna, ha confessato l'omicidio. L'uomo era stato portato. 🔗 Leggi su Leggo.it
$Sardegna La scomparsa di Cinzia Pinna, 33 anni, sparita l’11 settembre. Fermato un noto imprenditore del vino, Emanuele Ragnedda. Stava tentando di fuggire in barca. La cronaca di @SimoneZazzera - X Vai su X
Sono due le persone indagate per la vicenda della scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui si sono perse le tracce dalla sera dell'11 settembre a Palau, in Gallura. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda confessa: fermato per omicidio, il corpo in un casolare nelle sue tenute di vino ad Arzachena - Emanuele Ragnedda, l'imprenditore vitivinicolo di 41 anni indagato per la scomparsa in Sardegna di Cinzia Pinna, ha confessato. Secondo leggo.it
