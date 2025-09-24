Cinzia Pinna Emanuele Ragnedda confessa | fermato per omicidio il corpo in un casolare nelle sue tenute di vino ad Arzachena

Emanuele Ragnedda, l'imprenditore vitivinicolo di 41 anni che era stato indagato per la scomparsa in Sardegna di Cinzia Pinna, ha confessato l'omicidio. L'uomo era stato portato. 🔗 Leggi su Leggo.it

Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici

