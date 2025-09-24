Emanuele Ragnedda, l'imprenditore vitivinicolo di 41 anni che era stato indagato per la scomparsa in Sardegna di Cinzia Pinna, ha confessato l'omicidio. L'uomo era stato portato. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda confessa: fermato per omicidio, il corpo in un casolare nelle sue tenute di vino ad Arzachena