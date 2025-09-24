Cinzia Leone a Lanciano con la commedia Mamma sei sempre nei miei pensieri spostati!

Sarà Cinzia Leone ad aprire, venerdì 26 settembre 2025 alle ore 21 nella Sala Mazzini di Lanciano, l’undicesima edizione del Flic – Festival Lanciano in Contemporanea, promosso dall’associazione I Cinque Sensi con la direzione artistica di Antonella Scampoli, portando in scena il suo esilarante. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: cinzia - leone

Cinzia Leone in “Mamma sei sempre nei miei pensieri ….spostati!!!” – domenica 27 luglio 2025 nell’Arena – TorBellaMonacaFestival di Roma

Cinzia Leone apre l’undicesima edizione del Flic Festival Lanciano in Contemporanea

La magia della serata finale di premiazione di Femminile, plurale. - Premio Letterario Allumiere raccontata da Riccardo de Paola e da Booktour Chiarastella Campanelli @Vanessa Roghi Lucia Esposito CINZIA LEONE Gabriella Sarracco Fondazione C - facebook.com Vai su Facebook

Cinzia Leone a Lanciano con la commedia “Mamma sei sempre nei miei pensieri, spostati!”; Cinzia Leone apre l'undicesima edizione del Flic Festival Lanciano in Contemporanea; Parenti Serpenti, la vera famiglia che ha ispirato il film: Mi hanno tolto il saluto.

Cinzia Leone a Lanciano con la commedia “Mamma sei sempre nei miei pensieri, spostati!” - Prodotto da Maximo Event di Nicolò Innocenzi, lo spettacolo è un’irresistibile miscela di comicità, introspezione e satira, caratterizzata dall’inconfondibile stile graffiante di Cinzia Leone, capace ... Come scrive chietitoday.it

Festival Lanciano in Contemporanea 2025. Cinzia Leone apre il ricco calendario dell'undicesima edizione - Torna a Lanciano dal 26 settembre al 22 novembre la XI edizione del FLIC (Festival Lanciano in Contemporanea) promosso dall’associazione “I Cinque Sensi” con la direzione di Antonella Scampoli, il cui ... Riporta abruzzolive.tv