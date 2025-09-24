Cinque tendenze beauty che abbiamo amato della London Fashion Week

In attesa di capire e recensire i trend beauty della Milano Fashion Week, facciamo un recap di cosa ci è piaciuto di più tra le tendenze beauty della London Fashion Week. La settimana della moda londinese ci ha infatti regalato alcuni spunti che saranno perfetti per questo autunno e inverno, e riguardano non solo il trucco, ma anche i capelli. A dimostrazione che sulle passerelle non sfilano solo look “strani” (forse.). Le cinque tendenze beauty della London Fashion Week più belle. Dando una rapida occhiata alle testimonianze dal front row, appare evidente che il richiamo sia quello degli anni ’90: lo sapevamo, era stato predetto, ma ora prende forma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Cinque tendenze beauty che abbiamo amato della London Fashion Week

