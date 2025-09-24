Da domani, verrà distribuito nelle sale italiane One Battle After Another, scritto, diretto e co-prodotto da Paul Thomas Anderson, che ne ha curato anche la fotografia. La pellicola è un libero adattamento, in chiave contemporanea, dell’omonimo romanzo del 1990 di Thomas Pynchon Vineland. Nel cast figurano Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti e, nelle vesti del protagonista, Leonardo DiCaprio. In molti si stanno chiedendo se interpretare l’ex rivoluzionario e attivista per i diritti civili Bob Ferguson permetterà all’attore di ottenere un secondo premio Oscar che faccia compagnia a quello vinto nel 2016, dopo anni di cocenti delusioni e nomination andate a vuoto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cinque ruoli cult di Leonardo DiCaprio, in attesa del suo prossimo Oscar