Cinque fotografi contemporanei allo spazio Hus di Milano

Milanotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spazio HUS presenta, dal 7 al 23 ottobre, la mostra collettiva Cinque Sguardi, che riunisce il lavoro di cinque fotografi di respiro internazionale, ciascuno impegnato in una personale esplorazione del linguaggio fotografico. Ogni autore porta con sé un universo visivo unico, frutto di una. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cinque - fotografi

Fotografia, la mostra ‘Cinque sguardi’ con i percorsi visivi nella fotografia contemporanea; Dall'Effimero al Sacro nelle mostre in evidenza questa settimana; Foto etica, un festival che parla del mondo.

CINQUE SGUARDI - 2025 – Spazio HUS presenta, dal 7 al 23 ottobre, la mostra collettiva Cinque Sguardi, che riunisce il lavoro di cinque fotografi di respiro internazionale, ciascuno impegnato in una pers ... politicamentecorretto.com scrive

cinque fotografi contemporanei spazioFotografia, la mostra ‘Cinque sguardi’ con i percorsi visivi nella fotografia contemporanea - Mostra collettiva di fotografia a cura di Francesca Bianucci e Chiara Cinelli da martedì 7 ottobre a Milano presso lo Spazio HUS ... Come scrive milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Cinque Fotografi Contemporanei Spazio