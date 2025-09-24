La Giunta regionale, su proposta dell’assessora Simona Meloni, ha approvato il nuovo disciplinare ed ha stanziato 800mila euro l’anno per garantire la copertura degli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale. Il disciplinare definisce con chiarezza i casi di ammissibilità, i soggetti beneficiari e la misura del ristoro: 60% delle spese documentate per la riparazione del veicolo o, in caso di rottamazione, fino al 50% del valore stimato secondo listino Eurotax, con un tetto massimo di 4.999,99 euro. Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dal sinistro, esclusivamente tramite Pec o raccomandata AR, corredate da modulistica e documentazione completa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cinghiali, risarcimenti-auto. Ristori fino al 60% dei danni: "Ora procedure certe e rapide"