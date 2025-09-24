Cinema musica e giovani talenti | domani si apre il Picentia Short Film Festival

Cresce l'attesa per il Picentia Short Film Festival 2025, diretto da Luca Capacchione, che prende il via domani, giovedì 25 settembre, trasformando Battipaglia in un palcoscenico internazionale del cinema breve. L'edizione di quest'anno, ispirata al tema "Dreamers", ha registrato in fase di selezione opere provenienti da oltre 68 Paesi, confermando la dimensione globale di una rassegna che negli anni è diventata punto di riferimento per registi emergenti e professionisti del settore. La giornata si apre al Salotto Comunale con Picentia for Schools, il workshop dedicato a "Comunicazione, social e cinema" a cura di ACT Production, e prosegue con le prime proiezioni delle sezioni First Lights e Docs&Discovery, tra opere italiane e internazionali, insieme a documentari di forte impegno civile.

