Cinema al via il Capalbio Film Festival | film arte e sostenibilità

Roma, 24 set. (askanews) – Al via la quarta edizione di Capalbio Film Festival, da 25 al 28 settembre sotto la direzione artistica di Steve Della Casa e Daniele Orazi e Carlo Alberto Pratesi direttore Giornata della Sostenibilità Ambientale. Tra cinema, arte e sostenibilità ambientale un programma di incontri e proiezioni con registi, sceneggiatori, autori e interpreti animerà per quattro giorni la cittadina della Maremma toscana. Le proiezioni dei film si svolgeranno al Nuovo Cinema Tirreno di Borgo Carige. Il festival è promosso e organizzato da Fondazione Capalbio con il sostegno del Comune di Capalbio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Cinema e magia al capalbio film festival 2025: scopri il programma completo

Capalbio capitale del cinema italiano dal 25 al 28 settembre 2025. Premio all’accellenza cinematografica ad Aurelio De Laurentiis

Dal 25 al 28 settembre Capalbio Film Festival - Aurelio De Laurentiis Premio all'eccellenza cinematografica, Stefano Bises Premio alla sceneggiatura Conto alla rovescia per la quarta edizione di Capalbio Film Festival al via dal 25 al 28 settembre ... Secondo adnkronos.com

