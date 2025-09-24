Cina il super tifone Ragasa si avvicina | mareggiate e raffiche di vento a Shenzen

Forti venti e piogge intense hanno colpito la città costiera di Shenzhen mentre un tifone tra i più potenti degli ultimi anni si avvicinava alla Cina meridionale. Mercoledì mattina le onde hanno colpito un parco di Dameisha Beach. Gli spazi all’aperto sono stati sgomberati e i trasporti pubblici sono stati sospesi dalla tarda serata di martedì in preparazione dell’arrivo del tifone Ragasa. Secondo il Dipartimento di gestione delle emergenze della provincia del Guangdong, oltre un milione di persone sono state evacuate. Il Centro meteorologico nazionale cinese ha previsto che il tifone avrebbe colpito la zona costiera tra le città di Taishan e Zhanjiang nel Guangdong tra mezzogiorno e sera di mercoledì. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cina, il super tifone Ragasa si avvicina: mareggiate e raffiche di vento a Shenzen

In questa notizia si parla di: cina - super

