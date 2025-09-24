Cimini annuncia l’album Mondo Tragico Quasi Magico

Cimini torna con un nuovo albumMondo Tragico Quasi Magico, che accompagna il tour nei club. Dopo il successo del  Tragico Tour Estate, che l’ha visto attraversare l’Italia confermando la forza del suo live, Cimini torna con un nuovo album,  Mondo Tragico Quasi Magico, in uscita venerdì 10 ottobre per Garrincha 373  e distribuito da  Ada Music Italy. Il disco intreccia chitarre e synth in atmosfere intime, rabbiose e appassionate, alternando momenti crepuscolari a esplosioni emotive. È un lavoro intenso e liberatorio che trasforma esperienze personali in un racconto collettivo, restituendo immagini della vita quotidiana e della società contemporanea. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

