CEGLIE MESSAPICA - Sabato 27 settembre 2025 torna a Ceglie Messapica la Coppa Messapica, giunta alla sua 65esima edizione. Una gara storica, nata nel 1952, che ha attraversato i decenni diventando uno degli appuntamenti più prestigiosi del ciclismo dilettantistico del Sud Italia, riservata alle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Ciclismo, tutto pronto per la 65esima edizione della Coppa Messapica

