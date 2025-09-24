Grandi emozioni e diversi colpi di scena nell’ultima cronometro dei Mondiali di ciclismo su strada in Ruanda. In scena la Mixed Relay, tre uomini prima, tre donne dopo per ogni Paese: ad imporsi è l’Australia che va a confermare il titolo agguantato lo scorso anno in Svizzera. Michael Matthews, Lucas Plapp e Jay Vine tra gli uomini, Brodie Chapman, Amanda Spratt e Felicity Wilson-Haffenden tra le donne: a differenza del 2024 assente una stella come Grace Brown (si è ritirata in questa stagione), ma arriva comunque la medaglia d’oro con il tempo di 54.30,5. Argento per la Francia, che ha sognato fino all’ultimo di trovare il grande scalpo: la compagine transalpina si deve fermare a soli 5” dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo: l’Australia conferma l’oro ai Mondiali nella Mixed Relay. Quarta l’Italia