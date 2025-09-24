Ciclismo il presidente della Federciclismo dopo un weekend da incorniciare Vivarini celebra il tris | Il nostro territorio è fra i più attivi

L’ultimo weekend dell’estate con le vittorie di Armin Caselli, Chiara Gualandi e Nicolò Fiumara racchiude una serie di risultati da incorniciare per il ciclismo modenese.Ovvia la grande soddisfazione del presidente provinciale modenese Enzo Varini: "Le vittorie gialloblù sono ovviamente il frutto del grande lavoro svolto dalle società gialloblù che ho l’onore e l’onere di guidare al mio secondo mandato olimpico – ha chiosato l’esponente della Federciclismo –. La prima vittoria del 18enne Armin Caselli ad Alta Padovana, quella della elite Chiara Gualandi nella Rompicorno e il poker di Nicolò Fiumara nel Giro di Romagna mi riempiono di soddisfazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

