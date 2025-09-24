Cicciona fai schifo | la Cassazione conferma la condanna a un padre per insulti alla figlia di 11 anni

“Cicciona, fai schifo! Susciti repulsione in me e in chi ti guarda”. Le offese denigratorie, anche se non sfociano in insulti, possono costituire reato di maltrattamenti in famiglia. La decisione della Corte di Cassazione, nella sentenza del 15 settembre scorso, ha confermato la condanna della Corte d’Appello di Venezia a un padre accusato di aver verbalmente umiliato la figlia undicenne. Per la Corte, riporta Il Messaggero, il genitore “rivolgeva, con continuità, frasi denigratorie, ferendone la personalità e provocandone un regime di vita svilente, anche considerato la particolare vulnerabilità della stessa, all’epoca undicenne”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Cicciona fai schifo”: la Cassazione conferma la condanna a un padre per insulti alla figlia di 11 anni

