Cicciona fai schifo | il padre condannato per body shaming in famiglia
«Cicciona, fai schifo! Susciti repulsione in me e in chi ti guarda». Le offese ripetute ai familiari possono integrare il reato di maltrattamenti in famiglia. Lo dice una sentenza della Corte di Cassazione che risale al 15 settembre scorso. Il caso era quello di una condanna della Corte d’Appello di Venezia nei confronti di un padre che si rivolgeva così alla figlia di 11 anni. La frequenza reiterata è partita a gennaio e si è fermata a luglio 2020. Secondo i giudici, racconta Il Messaggero, il genitore «rivolgeva, con continuità, frasi denigratorie, ferendone la personalità e provocandone un regime di vita svilente, anche considerato la particolare vulnerabilità della stessa, all’epoca undicenne». 🔗 Leggi su Open.online
