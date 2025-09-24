Ci sono modi per aumentare le possibilità di concepimento prima del capoparto?
Salve, il mio bimbo ha 19 mesi e allatto a richiesta da quando è nato. Ovviamente è svezzato ma non ho ancora avuto il ciclo. Io e il mio compagno vorremmo avere un altro bambino e mi chiedevo se ci fosse un modo per aumentare la possibilità di una nuova gravidanza considerando che per avere lui (con ciclo regolare) abbiamo dovuto attendere 67 mesi ed integrare acido folico. La ringrazio per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
