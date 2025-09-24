A Milwaukee due persone sono state incriminate dopo il ritrovamento di sei bambini chiusi all’interno di un deposito. Tra loro c’era anche un neonato di soli due mesi. Secondo le carte depositate in tribunale, la scoperta è avvenuta martedì 16 settembre, verso l’1:30 del mattino, quando la polizia è intervenuta allo Storsafe vicino a 27th e Silver Spring dopo la segnalazione di un pianto proveniente da un’unità chiusa a lucchetto. I vigili del fuoco hanno aperto la serratura trovando i sei minori. All’interno c’era un secchio di urina, nessuna fonte di luce se non una fessura della porta, un divano, un materasso senza lenzuola, scatole di patatine, latte e bibite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci picchiavano e ci dicevano di stare in silenzio”: 6 bambini trovati chiusi in un deposito, la polizia arresta i genitori