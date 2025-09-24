Chrono Follia torna a Padova | la mostra-scambio dei migliori orologi allo Sheraton
Domenica 28 settembre torna a Padova Chrono Follia, la grande esposizione internazionale dedicata agli appassionati di orologi e al mondo del collezionismo.La mostra-scambio, giunta ormai alla settima edizione, si terrà dalle 9.30 alle 16 all’Hotel Four Points by Sheraton, comodamente. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: chrono - follia
In officina con gusto! @officina83 da non perdere la follia dello chef ? #officina83 #bistecca #hamburger #officina #motorcycle #oldcars - facebook.com Vai su Facebook
Chrono Follia torna a Padova: la mostra-scambio dei migliori orologi allo Sheraton; Un appuntamento imperdibile per gli amanti degli orologi: torna a Padova Chrono Follia; Padova, 2 marzo 2025 – Torna Cronofollia, la mostra-scambio dedicata agli orologi.
Torna in Slovenia una pala del Carpaccio custodita a Padova - Dalla Basilica del Santo a Padova torna nella sede originaria, alla Chiesa di San Francesco a Pirano (Slovenia) il 30 agosto prossimo, la "Pala della Madonna col bambino, i santi Ambrogio, Pietro, ... Come scrive ansa.it