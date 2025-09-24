Chivu Inter ecco la strategia per intervenire sul lavoro di Inzaghi | l’ex difensore ha scelto…
Chivu Inter, le prime indicazioni dopo la sfida della quarta giornata di Serie A a San Siro contro il Sassuolo. Tutti i dettagli in merito. In casa Inter continua a crescere la fiducia attorno a Cristian Chivu, tecnico chiamato a guidare i nerazzurri in una stagione che rappresenta un crocevia importante. A sottolineare la qualità del suo lavoro sono arrivate parole significative da parte di Francesco Acerbi, difensore centrale e leader esperto dello spogliatoio interista. «Una persona molto intelligente, che ha vissuto spogliatoi vincenti e che ha delle ottime idee» ha dichiarato Acerbi, sintetizzando il profilo di un allenatore che sta cercando di imporre la sua visione senza stravolgere l’identità della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: chivu - inter
Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo
Impallomeni: «All’Inter il 3-5-2 è scaduto! Chivu deve cambiare»
Perinetti spiega: «Chivu è per l’Inter una scelta coraggiosa! Il motivo»
#Lucescu: "L'#Inter può riprendersi alla grande. #Chivu intelligente, non ha nessuno contro e non è scontato" - X Vai su X
Inter, la difesa segna ma subisce troppo: Chivu chiede equilibrio - facebook.com Vai su Facebook
Inter, alternanza tra Sommer e Martinez: il portiere spagnolo verso una chance da titolare contro il Sassuolo; Chivu rivoluziona l’Inter: Milan e Juve beffate con lo scambio; Colpo gratis in Serie A: l’Inter anticipa la grande rivale.
Inter, le nuove certezze di Chivu non cancellano i vecchi difetti: ecco da dove passa la svolta - Contro il Sassuolo Martinez, Sucic e Pio Esposito hanno fornito risposte positive. Da sport.virgilio.it
Inter, l’analisi dell’avvio di stagione con Chivu: continuità e prime differenze rispetto a Inzaghi - L’analisi della Gazzetta L’inizio di stagione dell’Inter guidata da Cristian Chivu, ex difensore romeno e bandie ... calcionews24.com scrive