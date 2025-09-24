Chivu Inter c’è un osservato speciale negli allenamenti ad Appiano Gentile | il tecnico è pronto a dargli una chance!

Ecco di chi si tratta. I nuovi innesti dell’ Inter hanno già avuto modo di farsi notare in questo inizio di stagione, chi più chi meno. La squadra di Cristian Chivu ha mostrato una buona integrazione dei volti nuovi, con diversi calciatori che hanno contribuito attivamente al rendimento offensivo e difensivo dei nerazzurri. Tuttavia, tra tutti i volti nuovi, c’è ancora chi deve fare la propria apparizione completa in campo: Andy Diouf, centrocampista francese arrivato dal Lens, ha finora collezionato solo pochi minuti, entrato nel finale della prima giornata contro il Torino. 🔗 Leggi su Internews24.com

