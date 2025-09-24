Chiuso un noto ristorante per cerimonie | struttura abusiva in uno degli angoli più belli della città

Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, ha disposto la chiusura di un noto ristorante per cerimonie. La struttura aveva diverse sale abusive per un volume totale di 500 metri cubi. La notizia è stata diffusa dallo stesso primo cittadino sui social.“Era intollerabile. Abbiamo chiuso un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it