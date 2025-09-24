Chiuso ristorante in centro dentro c’erano 50 chili di pesce e carne mal conservati e senza etichetta

La Spezia, 24 settembre 2025 – Ristorante con gravi problemi di pulizia e di gestione degli alimenti, la Asl 5 gli fa sospendere l'attività. Proseguono le ispezioni ufficiali nelle aziende di ristorazione da parte del personale della Struttura complessa Igiene della produzione commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati di Asl 5, diretta da Mino Orlandi. L’ultimo sopralluogo ha rilevato in un ristorante del centro di Spezia gravi carenze igienico-sanitarie che hanno portato alla sospensione immediata dell’attività. Durante il controllo, gli ispettori hanno riscontrato condizioni di igiene inaccettabili: ambienti sporchi e maleodoranti insieme ad attrezzature in stato di scarsa pulizia, in violazione delle normative in materia di sicurezza alimentare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiuso ristorante in centro, dentro c’erano 50 chili di pesce e carne mal conservati e senza etichetta

In questa notizia si parla di: chiuso - ristorante

Ristorante Lumiera a Bologna chiuso: musica a notte fonda, alcol e troppa gente

Escrementi di topo in cucina e nel magazzino, chiuso un ristorante cinese

Escrementi di roditori e irregolarità nei locali: chiuso un ristorante cinese nel pisano

Si comunica che il ristorante rimarrà chiuso da oggi 22 settembre al 1 Ottobre. Saremo di nuovo operativi da giovedi 2 Ottobre. Grazie - facebook.com Vai su Facebook

Chiuso ristorante etnico: grasso stratificato sul menu e sporcizia ovunque: Pesaro, 6 settembre 2025 – Un ristorante etnico di Pesaro chiuso dai Nas: c’erano grasso stratificato, residui alimentari sotto i mobili, sporco diffuso su pavimenti,… http://dlvr.it/TMw7cK - X Vai su X

Chiuso ristorante in centro, dentro c’erano 50 chili di pesce e carne mal conservati e senza etichetta; Scarafaggi e 120 kg di tigelle mal conservate: ristorante e osteria chiusi a Bologna; Catania, dentro il ristorante africano aveva un laboratorio per droghe sintetiche: locale chiuso.

Taranto, chiuso ristorante cinese in centro città e sequestrati 150 chili di prodotti mal conservati - Chiusura di un ristorante cinese e sequestro di 150 chili di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Ristorante chiuso dai Nas in centro a Lugo: sporcizia, insetti e rischio contaminazione - Lugo (Ravenna), 8 agosto 2025 – Chiuso un ristorante di Lugo dopo i controlli effettuati nei giorni scorsi in alcuni locali del territorio da parte dei Carabinieri del Nas (Nucleo Antisofisticazioni e ... Riporta ilrestodelcarlino.it