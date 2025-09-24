Chiuso l' ufficio postale di Ripacorbaria il sindaco di Manoppello chiede sopralluogo e soluzioni | Decisione unilaterale
Chiusura temporanea dello sportello postale di Ripacorbaria (Manoppello), ma con una decisione, lamenta il sindaco Giorgio De Luca, presa un modo unilaterale dalla società a seguito di una relazione tecnica che avrebbe spinto a optare per la chiusura al fine di consentire gli interventi di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
