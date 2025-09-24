Chiuso il market della droga aperto giorno e notte nei boschi di Vergiate | tre pusher armati di fucili e machete circondati e arrestati

Vergiate (Varese), 24 settembre 2025 – Nella primissima mattinata di ieri, 23 settembre, i carabinieri della Compagnia di Gallarate assieme ai militari dei Cacciatori di Calabria, Sardegna e Sicilia e il supporto delle unità cinofile di Casatenovo ed Orio al Serio, hanno arrestato tre marocchini che operavano all'interno di una piazza di spaccio attiva in una zona boschiva adiacente alla provinciale 47 di Vergiate, in località Via Cascina Nuova. Sesto Calende, sparatoria nei boschi della droga: arrestato un 30enne Operazione chirurgica . Il costante monitoraggio eseguito dalle gazzelle del Nucleo Radiomobile e dalle pattuglie di Vergiate ha permesso di acquisire significativi elementi informativi sull'attività dei componenti della " batteria ", che operava quasi 24 ore su 24 approfittando della strategica dislocazione su un'arteria molto trafficata che si congiunge alla statale del Sempione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiuso il market della droga aperto giorno e notte nei boschi di Vergiate: tre pusher armati di fucili e machete circondati e arrestati

