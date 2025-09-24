Chiusa una strada al Vomero verifiche su un palazzo da parte dei Vigili del Fuoco

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verifiche in corso su un palazzo, forse cornicioni e intonaco a rischio crollo in strada: chiusa la parte bassa di via Pitloo al Vomero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chiusa una strada al Vomero, verifiche su un palazzo da parte dei Vigili del Fuoco

