Chiude piazza Castello per il Salone dell' Auto 2025 | variano il servizio 8 linee Gtt per tre giorni
A Torino per tre giorni saranno chiusi al traffico veicolare piazza Castello e viale I° Maggio (Giardini Reali) per consentire lo svolgimento del “Salone dell’Auto 2025”. La manifestazione si terrà tra dalle 8 alle 20 di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 settembre. In questo periodo varieranno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Il gas chiude in calo a 33,6 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam
Salone dell’auto di Torino, piazze e vie diventano la vetrina della mobilità futura - Dal 26 al 28 settembre 2025 attesi mezzo milione di visitatori per scoprire novità e concept. Scrive ilfattoquotidiano.it
Il Salone dell’auto sbarca in piazza Castello: “Torino deve restare città delle quattro ruote” - Da venerdì a domenica la manifestazione in pieno centro, il patron Levy: “Mettiamo in mostra tutte le tecnologie, il pubblico deve ancora abituarsi ... Come scrive torino.repubblica.it