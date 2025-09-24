Chiude il Bar Club ma il suo nome resterà scritto nel cuore di Avellino
Tempo di lettura: 2 minuti Ad Avellino si chiude una pagina di storia. Il Bar Club, storico ritrovo di cittadini e tifosi biancoverdi, ha abbassato le serrande lasciando un vuoto che non è solo commerciale, ma soprattutto affettivo e identitario. Per generazioni, quel locale all’incrocio tra via Piave e via Cocchia è stato molto più di un bar: era il punto d’incontro di chi condivideva la passione per l’ Avellino Calcio, la tappa fissa prima e dopo una partita, il luogo dove scambiare opinioni, sorrisi, abbracci e speranze in biancoverde. La città ha voluto salutare il Bar Club con un omaggio che sa di gratitudine e malinconia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
