Chiesa | Via dai Reds? Non ci penso proprio Sono qui per migliorare E sui tifosi

L'azzurro, fuori dalla lista Champions, ha realizzato i due assist per i gol del Liverpool nel 2-1 al Southampton in Carabao Cup: "Che belli i cori della Kop. Mi sento molto meglio a livello fisico, sono felice e devo continuare su questa strada" . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chiesa: "Via dai Reds? Non ci penso proprio. Sono qui per migliorare". E sui tifosi...

Chiesa Atalanta, Criscitiello sgancia la mina: «Percassi vuole portarlo a Bergamo! Offrirà questa cifra al Liverpool e i Reds sono disposti a…»

L’esterno va a caccia di rilancio. Ma per i rossoblù è solo una suggestione: anche se i Reds potrebbero coprire parte dell’ingaggio. Chiesa cerca un villaggio: Bologna osserva

Chiesa Inter, l’attaccante del Liverpool resta un’opzione difficile: sorpasso a sorpresa dei reds e duello con il Napoli

43' - ALEX'S FIRST GOAL FOR THE REDS! Chiesa finds Isak in the area, who cooly finishes to fire us ahead [1-0] - X Vai su X

L'allenatore dei Reds, Arne Slot, è ritornato a parlare dell'esclusione di Federico Chiesa dalla lista per la UEFA Champions League. ? "Federico non era ovviamente contento della decisione, ma mi ha risposto che è pronto a dare il massimo nelle coppe n - facebook.com Vai su Facebook

