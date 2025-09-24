Chiesa torna in Champions League con il Liverpool! Arriva una svolta inattesa i dettagli

Chiesa torna in Champions League con il Liverpool! Ecco la svolta inattesa del club inglese, tutti gli aggiornamenti Clamoroso a Liverpool: Federico Chiesa, attaccante italiano classe 1997 ed ex protagonista con la Juventus, sarà reinserito nella lista UEFA per la Champions League. La notizia, riportata da Fabrizio Romano, segna una svolta inattesa nel destino del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Chiesa torna in Champions League con il Liverpool! Arriva una svolta inattesa, i dettagli

