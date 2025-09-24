Chiesa si riprende la scena con il Liverpool, l’ex Juve parla così dopo la grande prestazione: tutte le dichiarazioni. Una prestazione da leader, da trascinatore, da Man of the Match. La notte di Carabao Cup del Liverpool ha un protagonista assoluto: Federico Chiesa. L’attaccante italiano, ex Juventus, è stato l’artefice principale della vittoria per 2-1 contro il Southampton, una prova strepitosa che lo ha visto sfornare i due assist decisivi per la qualificazione. Una gioia personale, però, parzialmente offuscata dalla grande preoccupazione per l’infortunio del giovane connazionale Giovanni Leoni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiesa si riprende la scena con il Liverpool, l’ex Juve: «Mi sono divertito a giocare». Poi il pensiero a Leoni: «È un ragazzo fantastico, spero…»