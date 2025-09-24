Chiesa si riprende la scena con il Liverpool l’ex Juve | Mi sono divertito a giocare Poi il pensiero a Leoni | È un ragazzo fantastico spero…
Chiesa si riprende la scena con il Liverpool, l’ex Juve parla così dopo la grande prestazione: tutte le dichiarazioni. Una prestazione da leader, da trascinatore, da Man of the Match. La notte di Carabao Cup del Liverpool ha un protagonista assoluto: Federico Chiesa. L’attaccante italiano, ex Juventus, è stato l’artefice principale della vittoria per 2-1 contro il Southampton, una prova strepitosa che lo ha visto sfornare i due assist decisivi per la qualificazione. Una gioia personale, però, parzialmente offuscata dalla grande preoccupazione per l’infortunio del giovane connazionale Giovanni Leoni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: chiesa - riprende
#lectiodivina #concamarina Riprende domani e da domani ogni martedì il percorso di Lectio Divina settimanale. Vi aspettiamo, per gustare insieme la Parola e la Chiesa! - facebook.com Vai su Facebook
rita dalla chiesa (@ritadallachiesa) on X - X Vai su X
Liverpool, suona i Green Day al Cavern Club davanti a Billie Joe Armstrong. Video; Chiesa distrugge la Juve: blitz dalla Serie A.
Chiesa si riprende la scena con il Liverpool, l’ex Juve: «Mi sono divertito a giocare». Poi il pensiero a Leoni: «È un ragazzo fantastico, spero…» - Chiesa si riprende la scena con il Liverpool, l’ex Juve parla così dopo la grande prestazione: tutte le dichiarazioni Una prestazione da leader, da trascinatore, da Man of the Match. Riporta juventusnews24.com
Liverpool, Slot sul ko di Leoni: "Da valutare". Su Chiesa: "Così conquisterà spazio" - 1 il Southampton in Carabao Cup, ma la serata è amara per l'italiano Giovanni Leoni: ottimo esordio da titolare con annessa. Secondo tuttomercatoweb.com