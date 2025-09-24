Chiesa | Se non volessi concorrenza nel mio ruolo andrei in un altro club Al Liverpool so che posso migliorare

Federico Chiesa sta provando a scalare le gerarchie nel Liverpool e diventare un calciatore importante per il club dopo una prima stagione difficile. Ieri ha fornito un assist ad Ekitiké nel match di Carabao Cup contro il Southampton. Ricordiamo che l’esterno ex Juventus non è stato inserito nella lista Champions in questa prima fase del torneo. Chiesa: «Se non volessi concorrenza nel mio ruolo, andrei in un altro club». Le dichiarazioni riportate da Athletic nel post-partita di ieri: «Mi sento molto meglio fisicamente e ho giocato di più quest’anno rispetto allo scorso anno, quindi sono felice e devo continuare su questa strada. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

