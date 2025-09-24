Chiesa rientra nella lista Champions del Liverpool dopo l’infortunio di Leoni Fabrizio Romano

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, Federico Chiesa sarà inserito nei piani europei dei Reds dopo il grave infortunio al ginocchio occorso a Giovanni Leoni. Una svolta che arriva nel momento migliore della stagione per l’ex Juventus, reduce da una prova convincente in Carabao Cup. Dopo l’infortunio di Leoni:. Il post di Romano su X: « Federico Chiesa, verrà incluso nella rosa Champions League del Liverpool dopo l’infortunio di Giovanni Leoni ». Federico Chiesa, set to be included in Liverpool Champions League squad after Giovanni Leoni’s injury. pic.twitter.comz3aqSluQHM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 24, 2025 Chiesa al Liverpool:. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

chiesa rientra lista championsChiesa, l’infortunio di Leoni cambia la situazione dell’ex Juventus: l’ultima mossa del Liverpool non lascia dubbi. Novità importanti - Chiesa, l’infortunio di Leoni porta novità per la situazione dell’ex Juventus: ecco l’ultima mossa del Liverpool che non lascia dubbi Clamoroso a Liverpool, il destino riscrive la storia. Secondo juventusnews24.com

