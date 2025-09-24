Chiesa l’infortunio di Leoni cambia la situazione dell’ex Juventus | l’ultima mossa del Liverpool non lascia dubbi Novità importanti
Chiesa, l’infortunio di Leoni porta novità per la situazione dell’ex Juventus: ecco l’ultima mossa del Liverpool che non lascia dubbi. Clamoroso a Liverpool, il destino riscrive la storia. Federico Chiesa torna in Champions League. Come svelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’attaccante italiano è pronto a essere reinserito nella lista UEFA dei Reds. Una svolta clamorosa, resa possibile dal grave infortunio occorso al giovane difensore Giovanni Leoni. Il colpo di scena: l’infortunio di Leoni. Poche settimane fa, la sua esclusione dalla lista aveva fatto il giro del mondo, sancendo una rottura che sembrava definitiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Chiesa messo fuori rosa dal Liverpool, ma il club dice che è infortunato… forse è infortunio di mercato?
Mentre tutti guardano l'infortunio di Leoni (in bocca al lupo ragazzo), ci stiamo perdendo l'ultima edizione un derby millenario, nel mezzo di Liverpool - Southampton. Sulla fascia si scontrano Chiesa e Scienza. E il primo surclassa il secondo.
Leoni ed Esposito, facce nuove dell'Italia di Gattuso. Tonali recuperato, Chiesa aspetta - Chiesa dovrà rimandare il rientro a ottobre, anche se ormai è rientrato nel gruppo e da Liverpool arrivano notizie rassicuranti. Come scrive gazzetta.it
Leoni a casa, fuori Chiesa. Calafiori titolare: Liverpool-Arsenal, le formazioni ufficiali - Arsenal, super match di cartello della terza giornata di Premier League. Segnala tuttomercatoweb.com