Chiesa cerca di riprendersi il Liverpool | grande prestazione in EFL Cup! L’analisi della prova dell’ex Juve che sta provando a tornare nelle rotazioni di Slot

Alla sua prima partita da titolare in questa stagione con la maglia del Liverpool, Federico Chiesa ha subito lasciato il segno, dimostrando di poter essere un'arma preziosissima per il tecnico Arne Slot. L'ex Juventus, protagonista nella sfida di EFL Cup contro il Southampton, ha risposto presente alla chiamata. Finora, la stagione dell'attaccante classe 1997 era stata caratterizzata da spezzoni di partita. Appena 47 minuti complessivi in Premier League, distribuiti in quattro ingressi dalla panchina, in cui era comunque riuscito a trovare un gol.

L’esterno va a caccia di rilancio. Ma per i rossoblù è solo una suggestione: anche se i Reds potrebbero coprire parte dell’ingaggio. Chiesa cerca un villaggio: Bologna osserva

Conferenza stampa di Arne Slot: cartellino rosso per Ekitike, prestazione di Chiesa e primo gol di Isak in LFC; Chiesa vuole riprendersi il Liverpool in coppa; Svelata la reazione di Federico Chiesa dopo essere stato escluso dalla lista Champions League del Liverpool.

Il Liverpool vuole tenere Chiesa, ma se arrivasse Isak... Inter e Napoli alla finestra - Non a caso nelle ultime settimane l'Inter e il Napoli avevano messo gli occhi su Fede, contando sui ...

Chiesa dopo il gol partita col Liverpool: "Mi ha aiutato Diogo Jota a spingerlo dentro" - Federico ha deciso la sfida col Bournemouth segnando la sua prima rete in Premier: "Ripaga il lavoro fatto, l'anno scorso sono arrivato in condizioni complicate, alla Juve non mi ero allenato per un ...