Chieri Fratelli d’Italia contro l’influencer Sdrumox accolto dalla giunta in Comune | Pubblica foto blasfeme e insulti transfobici

La sua foto con il sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero, la giunta e il collega streamer Dario Moccia ha acceso l’entusiasmo di tantissime persone, non solo in città. Tre settimane dopo, altri scatti dell’influencer Dario Simonetti, origini chieresi e Sdrumox come nome d’arte, finiscono al. 🔗 Leggi su Torinotoday.it