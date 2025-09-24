Chiellini Juve per l’ex capitano pronto un nuovo ruolo dirigenziale! E per il futuro non tramonta questa ipotesi stuzzica un po’ tutti alla Continassa
Chiellini Juve, l’ex capitano pronto a un nuovo upgrade: si valuta la promozione nel CdA, ma il suo destino in bianconero è già delineato. Una carriera da leader in campo, un futuro da dirigente di primissimo piano. Il percorso di Giorgio Chiellini all’interno della Juventus è in continua ascesa. L’ex capitano, dopo essere entrato nei quadri dirigenziali al termine della sua avventura da calciatore, è pronto a un nuovo, importante upgrade. In vista del rinnovo del board societario previsto a novembre, per lui si prospetta un ruolo sempre più centrale, con un destino che sembra già scritto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Novità Chiellini, la decisione ufficiale spiazza tutti: cosa succede con la Juve
Pogba rivela: «Ho sempre amato e amerò sempre la Juve, non c’è nessuna guerra da combattere. Alcuni mi hanno aiutato come Agnelli e Chiellini, altri no»
Pogba: "Ho amato la Juve e l'amerò sempre. Ma solo Agnelli e Chiellini mi hanno chiamato..."
Gazzetta - Comolli pronto a diventare il nuovo ad della Juventus: due scenari per Scanavino e il piano per Chiellini - Scanavino, uomo di fiducia di Elkann, potrebbe assumere un nuovo incarico all’interno della galassia Exor (la holding che controlla Juventus) o in alternativa, riferisce il quotidiano, restare con la ... Come scrive ilbianconero.com
Chiellini dice tutto: Juve, BBC, Ibra, il trionfo a Wembley con l'Italia. E su Cristiano Ronaldo... - Ed è una frase che, portata sui campi da calcio, descrive perfettamente lo spirito di Giorgio Chiellini quando indossava la fascia della ... Lo riporta tuttosport.com