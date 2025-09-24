Chiellini Juve, l’ex capitano pronto a un nuovo upgrade: si valuta la promozione nel CdA, ma il suo destino in bianconero è già delineato. Una carriera da leader in campo, un futuro da dirigente di primissimo piano. Il percorso di Giorgio Chiellini all’interno della Juventus è in continua ascesa. L’ex capitano, dopo essere entrato nei quadri dirigenziali al termine della sua avventura da calciatore, è pronto a un nuovo, importante upgrade. In vista del rinnovo del board societario previsto a novembre, per lui si prospetta un ruolo sempre più centrale, con un destino che sembra già scritto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiellini Juve, per l’ex capitano pronto un nuovo ruolo dirigenziale! E per il futuro non tramonta questa ipotesi, stuzzica un po’ tutti alla Continassa