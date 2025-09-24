Chiede il biglietto a un giovane | capotreno aggredito e preso a calci all’addome
Melzo (Monza e Brianza), 24 settembre 2025 – Chiede il biglietto a un passeggero straniero, lui lo prende a calci e scappa. La vittima dell' aggressione, avvenuta ieri su un convoglio Treviglio-Varese all'altezza della stazione di Melzo, un capotreno 31 enne dipendente di Trenord. DELEBIO, AGGRESSIONE A CAPOTRENO DI TRENORD - FOTO(NATIONAL PRESSORLANDI) Raggiunto da un calcio all'addome, è stato medicato al pronto soccorso dell' ospedale melzese. L' aggressore è uno sconosciuto, di giovane età e probabile origine africana: dopo il fatto è riuscito a saltare a terra alla prima stazione, appunto Melzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: chiede - biglietto
Dazi, Trump tassa per trattare e chiede il “biglietto d’ingresso” al mercato Usa
Buskers: "E' la gente che ti guarda negli occhi, non il tornello che ti chiede il biglietto"
Controllore chiede biglietto a un passeggero e viene aggredito a pugni
PRESSING - Sandro #Sabatini: "Senza Allegri, Rabiot non sarebbe arrivato al Milan perchè aveva offerte economicamente migliori, ma ha scelto di andare al Milan perchè c'era Allegri. Noto da un po' di tempo di tanta gente che chiede il biglietto per salire sul - facebook.com Vai su Facebook
#Concerti #soldout, Codici chiede trasparenza sulle vendite dei biglietti https://helpconsumatori.it/primo-piano/concerti-sold-out-codici-chiede-trasparenza-sulle-vendite-dei-biglietti/… via @helpconsumatori - X Vai su X
Chiede il biglietto a un giovane: capotreno aggredito e preso a calci all’addome; Chiede il biglietto, giovane lo prende a pugni; Rivarolo, capotreno chiede il biglietto: accoltellato. Arrestato un ventenne.