Chiede il biglietto a un giovane | capotreno aggredito e preso a calci all’addome

Melzo (Monza e Brianza), 24 settembre 2025 –  Chiede il biglietto a un passeggero straniero, lui lo prende a calci e scappa. La vittima dell' aggressione, avvenuta ieri su un convoglio Treviglio-Varese all'altezza della stazione di Melzo, un capotreno 31 enne dipendente di Trenord. DELEBIO, AGGRESSIONE A CAPOTRENO DI TRENORD - FOTO(NATIONAL PRESSORLANDI) Raggiunto da un calcio all'addome, è stato medicato al pronto soccorso dell' ospedale melzese. L' aggressore è uno sconosciuto, di giovane età e probabile origine africana: dopo il fatto è riuscito a saltare a terra alla prima stazione, appunto Melzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

