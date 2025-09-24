Chiede a un passeggero di mostrargli il biglietto e viene preso a calci | capotreno aggredito nel Milanese

Un capotreno sarebbe stato aggredito da un passeggero nei pressi della stazione di Melzo (Milano). Il 31enne sarebbe stato raggiunto da un calcio all'addome da un uomo al quale aveva chiesto di mostrargli il biglietto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

