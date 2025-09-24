Chico Forti il giudice lo lascia in cella con una motivazione kafkiana | Non si è pentito Ma un innocente di che deve pentirsi?

Mancato ravvedimento interiore e mancato risarcimento ai familiari della vittima. Sono i due pilastri del dispositivo, visionato da LaPresse, con cui il tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta di libertà condizionale presentata dai legali di Chico Forti, il 66enne trentino in carcere a Verona dopo aver trascorso 26 anni in un penitenziario negli Stati Uniti per l’omicidio di Dale Pike, delitto per cui Forti si è sempre dichiarato innocente. Il Tribunale di sorveglianza di Venezia, in composizione collegiale presieduta dal giudice Michele Bianchi nell’ufficio di Verona, ne ha respinto l’istanza per ottenere la libertà condizionale con queste motivazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

