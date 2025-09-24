Chiara Pertosa ad Sitael | Lo spazio è settore cruciale e strategico Il governo investa più risorse possibili

Iltempo.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Investire più risorse possibile nello spazio. Solo così l'Italia e l'Europa possono tenere il passo di colossi come Usa, Cina e India. L'appello al governo a mettere risorse cospicue nel settore per sfruttare i primati tecnologici dell'industria europea arriva da Chiara Pertosa, ad di Sitael, parte della Angel Holding. «Spero che il governo comprenda la necessità di aumentare i fondi a disposizione dello spazio perché il comparto è sempre più strategico».  Perché questa rilevanza? «E' sempre più centrale nell'economia, nello sviluppo del paese e nel contesto geopolitico attuale. Quanto succede in questo momento nel mondo è influenzato da chi ha il dominio spaziale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

chiara pertosa ad sitael lo spazio 232 settore cruciale e strategico il governo investa pi249 risorse possibili

© Iltempo.it - Chiara Pertosa (ad Sitael): "Lo spazio è settore cruciale e strategico. Il governo investa più risorse possibili"

In questa notizia si parla di: chiara - pertosa

Sitael inaugura la Space Factory 4.0: prosegue la rivoluzione italiana dello spazio; Cosa farà Sitael a Pisa nella Smart Space factory; Dalla Puglia allo spazio.

Chiara Pertosa (ad Sitael): "Lo spazio è settore cruciale e strategico. Il governo investa più risorse possibili" - Solo così l’Italia e l’Europa possono tenere il passo di colossi come Usa, ... Come scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Chiara Pertosa Sitael Spazio