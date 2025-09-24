Chiara Ferragni l’ultimo azzardo | la carta del romanticismo per salvare il suo brand

L’ennesima reincarnazione dell’influencer: una nuova collezione per risollevarsi dopo lo scandalo pandoro. E i social si dividono. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Chiara Ferragni, l’ultimo azzardo: la carta del romanticismo per salvare il suo brand

In questa notizia si parla di: chiara - ferragni

Ballando con le Stelle 2025, Milly Carlucci parla del cast: “Da Chiara Ferragni a Francesco Totti”

Fedez racconta la fine del matrimonio con Chiara Ferragni e il tentato suicidio nel suo primo libro: «Io non so quanto mi resta da vivere. Quando sto da solo, i demoni arrivano»

Ritorno di fiamma tra Ferragni e Tronchetti: Chiara ora desidera un figlio!

Pensionata chiede i danni a Chiara Ferragni: "Era convinta di fare beneficenza" - facebook.com Vai su Facebook

Pandoro gate, pensionata chiede a Chiara Ferragni 500 euro: "Convinta di fare beneficenza" - X Vai su X

Chiara Ferragni, l’ultimo azzardo: la carta del romanticismo per salvare il suo brand - L’ennesima reincarnazione dell’influencer: una nuova collezione per risollevarsi dopo lo scandalo pandoro. Si legge su milano.repubblica.it

«Chiara Ferragni mi ha assunta durante la serie Prime per farsi pubblicità: sono nera e trans». E l'azienda smentisce - La ventiduenne, di origini ghanesi e transgender, ha rilasciato una lunga intervista a MowMag: «Mi ha assunta durante le riprese della ... leggo.it scrive