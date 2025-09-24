Chiara Ferragni inizia il processo per il Pandoro Gate | cosa è successo in Tribunale

È iniziato ieri, martedì 23 settembre 2025, il processo per lo scandalo Balocco con Chiara Ferragni imputata. Ecco cosa è successo in Tribunale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Chiara Ferragni, inizia il processo per il Pandoro Gate: cosa è successo in Tribunale

