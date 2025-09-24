Chiara Ferragni e la pensionata di Avellino che chiede un risarcimento di 500 euro per il pandoro | cosa accadrà

Si è presentata una sola consumatrice alla prima udienza del procedimento contro Chiara Ferragni, imputata a Milano con l'accusa di truffa aggravata per il pandoro Balocco Pink Christmas e le uova di Pasqua Dolci Preziosi. Si tratta di una pensionata di 70 anni, residente ad Avellino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chiara Ferragni, caso pandoro: due nuove associazioni di consumatori ed una 76enne di Avellino si costituiscono parti civili nel processo - L'influencer non era presente, come tra l’altro gli altri imputati, mentre si sono presentate in aula le associazioni Adicu e Casa del consumatore che si ritengono danneggiate ... Si legge su milano.corriere.it