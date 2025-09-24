Chiara Ferragni e i cambi di agenzia per salvare quel che resta del suo impero

Chiara Ferragni, scrive l’informata Repubblica, ha deciso di giocarsi la carta del romanticismo per salvare il suo impero tutto fashion and followers in rapidissimo declino dopo le vicende dello scandalo pandoro. Da allora, con la medesima rapidità e nel tentativo di trovare appigli per la risalita, l’influencer di Cremona ha cambiato ben tre agenzie di comunicazione. Prima, all’indomani del pandoro gate, aveva scelto Community di Auro Palomba: un rapporto durato poco meno di sei mesi. Auro Palomba (foto Imagoeconomica). Successivamente è stata la volta della romana Lighthouse Communication, l’agenzia di comunicazione fondata da Roberta ed Enrico Sarzanini, fratelli di Fiorenza, vicedirettrice del Corriere della sera e candidata per la sostituzione, forse nel 2050, di Luciano Fontana, dal Dopoguerra il più longevo direttore del quotidiano di via Solferino. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Chiara Ferragni e i cambi di agenzia per salvare quel che resta del suo impero

